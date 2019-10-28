В Волгограде на бурное празднование Дня народного единства отвели два часа

Общество 28.10.2019 15:18
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28.10.2019 15:18
Основные праздничные мероприятия 4 ноября, в День народного единства пройдут в Волгограде около интерактивного музея «Россия – моя история». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации Волгограда, отмечать этот праздник в городе будут с 12-00 до 14-00. Здесь по традиции горожане станцуют и споют. В мэрии должны озаботиться вопросами организации медицинского обслуживания, охраны общественного порядка и уборки территории после окончания мероприятий. Также планируется установить общественные туалеты.
Напомним, День народного единства выпадает на начало следующей недели. Этот день будет выходным для всех россиян.
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