Происшествия

Голубые ели таинственно исчезли с Центральной набережной Волгограда

Происшествия 28.10.2019 10:21
2874 14
28.10.2019 10:21


С корнем выдернули и украли три саженца голубых елей с Нулевой Продольной магистрали на минувших выходных. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» также не досчитался 8 шикарно цветущих кустов хризантем, растущих на склоне пойме реки Царица в районе ресторана «Маяк».



Хвойники на рокадной дороге посадили только на прошлой неделе. Всего там появилось около 200 деревьев, из которых 34 – голубые ели. Три из них, по всей видимости, перевезли на чей-то дачный или приусадебный участок. 



По данному факту «Волгоградзенхоз» направляет заявление в полицию. Сумма ущерба составила несколько десятков тысяч рублей. Пролить свет на исчезновение дорогостоящих деревьев, возможно, помогут и камеры видеонаблюдения, установленные вдоль магистрали. 
Подобные инциденты случаются далеко не впервые. Весной этого года со склона возле музея «Россия – моя история» зеленые насаждения воровали «по-черному». 
Похищали крупномерные сосны, можжевельники, туи и вышеупомянутые хризантемы. Из клумб в сквере Пушкина пропадали многолетние цветы. Из парка Гагарина в Краснооктябрьском районе периодически исчезают розы. Активные работы по озеленению мест отдыха в Волгограде отдельным несознательным гражданам явно не дают покоя.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Подобрать спецпредложение для покупки квартиры в новостройке

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Появилось видео смертельной аварии с брянским «МАЗом» в Волгограде
10.10.2019 19:15
43920 0
В Волгограде скончалась двухмесячная пассажирка авиарейса "Грозный - Москва"
03.10.2019 19:46
41666 4
В Волгограде двое полицейских погибли в ночной аварии с трамвайным спецвагоном
22.10.2019 07:57
33089 7
Происшествия
27.10.2019 11:30
Происшествия 27.10.2019 11:30
5047 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.10.2019 10:08
Происшествия 27.10.2019 10:08
2440 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.10.2019 09:59
Происшествия 27.10.2019 09:59
3419 12 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.10.2019 20:14
Происшествия 26.10.2019 20:14
27109 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.10.2019 16:54
Происшествия 26.10.2019 16:54
8883 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.10.2019 09:52
Происшествия 26.10.2019 09:52
3392 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.10.2019 14:34
Происшествия 25.10.2019 14:34
7766 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.10.2019 13:18
Происшествия 25.10.2019 13:18
3462 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.10.2019 11:57
Происшествия 25.10.2019 11:57
2107 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.10.2019 17:17
Происшествия 24.10.2019 17:17
19655 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.10.2019 15:19
Происшествия 24.10.2019 15:19
10358 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 17:31
Происшествия 23.10.2019 17:31
14344 16 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 16:20
Происшествия 23.10.2019 16:20
19002 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 15:16
Происшествия 23.10.2019 15:16
20400 12 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 13:51
Происшествия 23.10.2019 13:51
24282 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:55
Волгоградская область переходит на прямые выплаты по больничным и детским пособиямСмотреть фотографии
11:33
В Волгоградской области забор дома депутата испортили оскорбительной надписьюСмотреть фотографии
11:10
МегаФон: на что потратить 30% кэшбэкаСмотреть фотографии
10:48
Обследовать всех: губернатор Волгоградской области глобально озадачил нового зама по здравоохранениюСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Голубые ели таинственно исчезли с Центральной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
10:08
Мост через Волгу в Волгограде снова может «затанцевать»Смотреть фотографии
09:29
«Капитал МС» - о сроках оказания экстренной и плановой медицинской помощиСмотреть фотографии
09:09
В Волгограде рецидивист украл из офиса в ТРЦ сейф с миллионом рублейСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде в ходе спецоперации накрыли браконьеров за вылов белуги в ВолгеСмотреть фотографии
08:39
В Волгограде после перечисления аванса строителям пропали народные деньги фонда капремонтаСмотреть фотографии
07:01
В Волгоградской области МУП не следило за качеством питьевой воды в поселкеСмотреть фотографии
20:08
Генеральский дом в Волгограде стал ветераном "каптруда" Смотреть фотографииCмотреть видео
18:07
Волгоградский боксер Артем Сусленков победил всех на «военном» турнире в КитаеСмотреть фотографии
16:15
Прокуратура спасает историческое здание волгоградского ЛВЗ от разрушенияСмотреть фотографии
14:52
Волгоградский "Ротор" в Иваново скромно обыграл "Текстильщик"Смотреть фотографии
14:52
Спасибо от «хвостиков»: приют в Волгограде справил новоселье после угрозы сносаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
В Волгограде полыхал пожар у цыганского поселкаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
В Дзержинском районе Волгограда счастье новоселов омрачила «военная» дорогаСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области под колесами автомобилей погибли двое пешеходовСмотреть фотографии
09:59
В Волжском в массовой драке побили нескольких человекСмотреть фотографии
09:53
Для чиновников и депутатов Волгоградской области купят новые автомобили Смотреть фотографии
20:14
В аэропорту Волгограда умер онкобольной пассажир рейса "Санкт-Петербург - Владикавказ"Смотреть фотографии
19:29
Губернатор Волгоградской области отправил нового заместителя на поиски неравнодушных помощниковСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
В Волгоградской области семья отравилась грибами, двое скончалисьСмотреть фотографии
15:00
На верхнем этаже здания заброшенного ЦУМа в Волгограде затевается ремонтСмотреть фотографии
13:56
Жители Кировского района Волгограда требуют убрать «бомжовские» мусоркиСмотреть фотографии
09:52
В Волгоградской области в ДТП с фурой погиб водитель нефтевозаСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде до ноябрьских праздников продлили речные маршруты на остров СарпинскийСмотреть фотографии
08:09
С понедельника по пятницу: лучшие фото рабочей недели от ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
22:45
В Волгограде оскорбленные спортивные общественники хотят, чтобы Слуцкий ответил за "дебилов" Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 