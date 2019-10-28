Голубые ели таинственно исчезли с Центральной набережной Волгограда

Происшествия 28.10.2019 10:21
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28.10.2019 10:21
С корнем выдернули и украли три саженца голубых елей с Нулевой Продольной магистрали на минувших выходных. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» также не досчитался 8 шикарно цветущих кустов хризантем, растущих на склоне пойме реки Царица в районе ресторана «Маяк».
Хвойники на рокадной дороге посадили только на прошлой неделе. Всего там появилось около 200 деревьев, из которых 34 – голубые ели. Три из них, по всей видимости, перевезли на чей-то дачный или приусадебный участок.
По данному факту «Волгоградзенхоз» направляет заявление в полицию. Сумма ущерба составила несколько десятков тысяч рублей. Пролить свет на исчезновение дорогостоящих деревьев, возможно, помогут и камеры видеонаблюдения, установленные вдоль магистрали.
Подобные инциденты случаются далеко не впервые. Весной этого года со склона возле музея «Россия – моя история» зеленые насаждения воровали «по-черному».
Похищали крупномерные сосны, можжевельники, туи и вышеупомянутые хризантемы. Из клумб в сквере Пушкина пропадали многолетние цветы. Из парка Гагарина в Краснооктябрьском районе периодически исчезают розы. Активные работы по озеленению мест отдыха в Волгограде отдельным несознательным гражданам явно не дают покоя.
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