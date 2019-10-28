



Более 15 миллионов рублей составил ущерб водным биологическим ресурсам, нанесенный браконьерами. Двоих жителей Волгограда и Ленинского района задержали в ходе спецоперации, сообщили ИА «Высота 102» в силовых структурах. Белугу, стерлядь и осетров, относящихся к особо ценным видам рыбы, варварски вылавливали в Волге, перерабатывали и пускали на продажу. После проведения обысков были изъяты почти 400 кг рыбы, банки с икрой и запрещенные снасти.

Напомним, в начале октября Совет Федерации одобрил поправки в Уголовный кодекс РФ. В частности, усиливается ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу. Подобные преступления переводятся в разряд средних и тяжких.