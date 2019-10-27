Спорт 27.10.2019 18:07
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27.10.2019 18:07
Обладателем «золота» на VII Всемирных военных играх в Китае стал волгоградский боксер Артем Сусленков. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в Волгоградской федерации бокса, Артем провел 5 победных боев в весовой категории свыше 91 кг. В финале волгоградский супертяжеловес одолел китайского боксера Хайпенга Моу со счетом 3:0.
Таким образом, Сусленков, который имеет звание прапорщика, стал первым в истории волгоградского бокса чемпионом Всемирных игр военнослужащих. Артем Сусленков, напомним, является воспитанником Алексея Старцева.
Также в составе сборной Вооруженных Сил РФ отличились и другие боксеры. Вместе с Артемом на высшую ступень пьедестала поднялись Овик Оганесян (до 56 кг) и Алексей Семыкин (до 75 кг). Два других россиянина, Алексей Мазур (до 64 кг) и Шахрир Ахмедов (до 60 кг) стали бронзовыми призерами соревнований.
Фото предоставлены Волгоградской федерацией бокса
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