



Обладателем «золота» на VII Всемирных военных играх в Китае стал волгоградский боксер Артем Сусленков. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в Волгоградской федерации бокса, Артем провел 5 победных боев в весовой категории свыше 91 кг. В финале волгоградский супертяжеловес одолел китайского боксера Хайпенга Моу со счетом 3:0.









Таким образом, Сусленков, который имеет звание прапорщика, стал первым в истории волгоградского бокса чемпионом Всемирных игр военнослужащих. Артем Сусленков, напомним, является воспитанником Алексея Старцева.









Также в составе сборной Вооруженных Сил РФ отличились и другие боксеры. Вместе с Артемом на высшую ступень пьедестала поднялись Овик Оганесян (до 56 кг) и Алексей Семыкин (до 75 кг). Два других россиянина, Алексей Мазур (до 64 кг) и Шахрир Ахмедов (до 60 кг) стали бронзовыми призерами соревнований.

Фото предоставлены Волгоградской федерацией бокса