Спорт 27.10.2019 14:52
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27.10.2019 14:52
Сегодня "Ротор" провел в Иваново матч 20-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020. Соперниками волгоградцев стали футболисты команды «Текстильщик». Как сообщает ИА "Высота 102", игра завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота хозяев поля на 15-й минуте забил Анзор Саная. С 28-й минуты матча "Текстильщик" играл в меньшинстве. На трибунах присутствовали 2 тысячи 556 зрителей.
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