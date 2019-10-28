Борьба с коррупцией 28.10.2019 08:39
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28.10.2019 08:39
Под домашний арест помещен директор компании «Стройтехсервис» Трояновский А.Ю. Как стало известно ИА «Высота 102», руководителю грозит уголовное преследование за возможное похищение денег регионального фонда капитального ремонта. Договор на ремонт МКД в Волгограде между ООО «Стройтехсервис» и регоператором фонда капремонта был заключен в 2018 году. После перечисления аванса в размере около 4-х миллионов рублей на расчетный счет строительной компании, деньги были похищены. Идет расследование.
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