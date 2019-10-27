В Волжском в массовой драке побили нескольких человек

Происшествия 27.10.2019 09:59
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27.10.2019 09:59
Массовая драка у бара «Берлога» на улице Мира в Волжском произошла поздним вечером накануне. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, телесные повреждения получили 3 человека, в том числе женщина. По предварительным данным, компания молодых людей вступила в конфликт с несколькими незнакомцами, после чего началась драка, в которой приняли участие не менее 7 человек. Неизвестные лица, помахав кулаками, успели заскочить в автомобиль «Ауди» и скрыться.
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