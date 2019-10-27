



В Волгоградской области вчерашний день стал последним в жизни двух человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне погиб 41-летний пешеход под колесами "Тойота РАФ-4" под управлением 22-летнего водителя - старшекурсника одного из волгоградских ВУЗов. Трагедия произошла на федеральной трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград". Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Еще одно трагическое ДТП случилось в Красноармейском районе Волгограда. 38-летний водитель, управляя автомашиной "Лада-Гранта", двигаясь по ул. Довженко, совершил наезд на 65-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело.



