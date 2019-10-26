На верхнем этаже здания заброшенного ЦУМа в Волгограде затевается ремонт

Общество 26.10.2019 15:00
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26.10.2019 15:00
Ремонт помещений 4 этажа и лестницы, расположенных в здании Центрального универмага в Волгограде, заказчик хочет провести до конца этого года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, ГБУК «Волгоградский областной краеведческий музей», за которым закреплено право оперативного управления универмагом, объявил о поиске подрядчика на выполнение текущих ремонтных работ за 1 миллион 782 тысячи 800 рублей. На верхнем этаже ЦУМа, где затевается ремонт, располагается областной комитет культуры. Занят и подвал исторического здания, где 2 февраля 1943 года пленили фельдмаршала Паулюса: здесь находится музей «Память». Остальные этажи Центрального универмага с 2011 года пустуют, помещения ветшают.
Такая ситуация, напомним, сложилась после передачи ЦУМа по решению суда из частной собственности в государственную. Власти заявляли, что в будущем видят Центральный универмаг, как многофункциональный объект. На престижных квадратных метрах в центре города-героя, согласно этой концепции, должны гармонично соседствовать не только магазины, но и выставочные площади. Сроки преображения Центрального универмага не называются. Большая часть здания, расположенного в шаговой доступности от Аллеи Героев, главной городской площади и железнодорожного вокзала, продолжает пустовать.
Недавно стало известно, что на ремонт фасада Центрального универмага Волгограда выделяется 10 миллионов рублей. Как сообщала «Высота 102», финансирование заложено в проекте поправок в бюджет региона на 2019 год. Документ находится на рассмотрении в областной думе. Еще 1,8 млн рублей планируется направить на содержание учреждения. Ранее власти заявляли о намерении восстановить систему отопления в здании и обследовать его на предмет технического состояния.
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