В Волгоградской области в ДТП с фурой погиб водитель нефтевоза

Происшествия 26.10.2019 09:52
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26.10.2019 09:52
Авария со смертельным исходом произошла накануне во Фроловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, поздно вечером на федеральной трассе Р-22 в 6 километрах от х. Ветютнево нефтевоз «Мерседес» под управлением 35-летнего жителя Калачевского района столкнулся с грузовым автомобилем «Рено». За рулем грузовика находился 36-летний житель Воронежа. В результате ДТП водитель нефтевоза скончался на месте. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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