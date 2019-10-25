В Волгограде пожарных и медиков испытали в нешуточных учениях







Пожарно-тактические учения подразделений федеральной противопожарной службы и медиков прошли сегодня в Волгоградской областной клинической больнице №3. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, по тактическому замыслу учений, в результате короткого замыкания в одной из палат на 4 этаже возникло условное возгорание - сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сотрудники больницы дали сигнал в диспетчерскую службу и приступили к эвакуации пациентов и персонала. В это время к месту условного пожара уже спешили пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ФПС по Волгоградской области, муниципальной службы спасения, полиции и скорой медицинской помощи . Звенья газодымозащитной службы провели разведку, организовали поиск и спасение условно пострадавших пациентов. Сотрудниками МЧС и муниципальными спасателями были отработаны различные способы эвакуации людей с верхних этажей. Далее пожарными расчётами было произведено боевое развёртывание и ликвидация условного пожара. Как отметили в региональном Главке МЧС, с поставленными целями все участники учений справились. Всего в учениях было задействовано 15 единиц техники и 71 человек личного состава.



