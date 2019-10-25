Общество

День автомобилиста в Волжском начался с акции «Автотрезвость»

Общество 25.10.2019 16:39 Новости компаний
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25.10.2019 16:39 Новости компаний


Акцию "Автотрезвость" в преддверии Дня автомобилиста провели сегодня в филиале компании AB InBev Efes в г. Волжский совместно с  ОГИБДД УМВД России по городу. Как сообщили ИА "Высота 102" организаторы акции, она направлена на формирование культуры ответственного потребления алкоголя и информирование автолюбителей о правилах дорожного движения.
Появившийся в советские времена как праздник водителей-профессионалов День автомобилиста сегодня стал народным. Его отмечают как люди, для которых управление автомобилем — это профессия, так и простые автолюбители. 
25 октября 2019  года на проспекте Ленина, у центральной  площади города представители дорожной полиции и сотрудники компании AB InBev Efes поздравили водителей с предстоящим праздником и вручили информационные буклеты «Памятка ответственного водителя» с информацией о последствиях нетрезвого вождения и мерах повышения безопасности на дорогах, брелоки «Выпил - не заводись!» и жилеты со световозвращающими элементами.
 
«Акции, направленные на безопасность дорожного движения прочно вошли в календарь ежегодных корпоративных проектов AB InBev Efes. Уже стало хорошей традицией – раз в квартал проводить совместные мероприятия на дорогах нашего города, чтобы в очередной раз напоминать волжанам о важности соблюдения правил дорожного движения, о безопасном и трезвом вождении. Наша компания стремится делать каждый день безопасным, и сегодняшнее мероприятие - хорошее тому подтверждение», - отметил исполнительный директор филиала АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский  Игорь Гайдым. 
Инспекторы также напомнили водителям о важности подготовки транспорта к зиме, соблюдению установленных в городе и за его пределами правил скоростного режима, маневрирования, исходя из погодных условий и времени суток. Тем, кто еще не "переобул" свой автомобиль, посоветовали сделать это в ближайшее время.

«Независимо от того, является ли водитель профессионалом или любителем, все мы перемещаемся по одним и тем же дорогам. А, значит — зависим друг от друга. Безопасность и порядок на дорогах зависит от культуры всех участников дорожного движения. Важно уделить особое внимание соблюдению правил дорожного движения, ведь с наступлением холодов из-за погодных условий вероятность ДТП возрастает. Инспекторы регулярно проводят мероприятия по разъяснению изменений правил дорожного движения, необходимости обязательного использования ремней безопасности, особенностях вождения в плохих погодных условиях, сведениях об административных штрафах. Систематическая работа с разными категориями граждан позволяет снижать риски происшествий на дорогах», - подчеркнул представитель организатора акции, старший инспектор отдела пропаганды ОГИБДД УМВД России по Волжскому Алексей Клинков.
Проект «Автотрезвость» развивается в рамках общей стратегии Российской Федерации в области безопасности дорожного движения. Основная цель проекта – повлиять на общественное мнение, сделать вождение в нетрезвом состоянии неприемлемым. Проект реализуется при поддержке Союза Российских Пивоваров, Комитета производителей алкогольной продукции, KIA Motors Russia & CIS, Национального союза ассоциаций автошкол. 

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