Происшествия 24.10.2019 17:17
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24.10.2019 17:17
Сотрудники МВД России при содействии службы безопасности ПАО Сбербанк выявили и задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка. Как сообщает ИА "Высота 102", от этом сегодня заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленника задержали в ходе спецоперации. На данный момент известно, что подозреваемый является сотрудником ООО "НСВ" (Национальная служба взысканий). Он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом "Антон 2131".
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 183 УК РФ - "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". Задержанного доставили в органы полиции для проведения следственных действий.
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