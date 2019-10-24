



Сотрудники МВД России при содействии службы безопасности ПАО Сбербанк выявили и задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка. Как сообщает ИА "Высота 102", от этом сегодня заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленника задержали в ходе спецоперации. На данный момент известно, что подозреваемый является сотрудником ООО "НСВ" (Национальная служба взысканий). Он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом "Антон 2131".

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 183 УК РФ - "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". Задержанного доставили в органы полиции для проведения следственных действий.



