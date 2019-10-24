Экономика

Волгоградский «КАУСТИК» открыл турникеты для выпускников профильных учебных заведений

Экономика 24.10.2019 16:36
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24.10.2019 16:36


В дни проведения всероссийской акции «Неделя без турникетов» АО «КАУСТИК» посетили студенты-старшекурсники Волгоградского политехнического колледжа имени Вернадского и Волгоградского технического университета.
Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, первыми на промплощадке «КАУСТИКа» побывали студенты факультета «Химическая технология органических веществ» 4-го выпускного курса профильного колледжа. Некоторые из них с 15 ноября будут проходить здесь производственную практику, а пока для выпускников колледжа провели экскурсию по научно-производственному центру АО «КАУСТИК». В лаборатории аналитической химии студенты наблюдали за проведением на газовом хроматографе «Кристалл – 2000М» анализа по определению антиокислительной присадки в трансформаторном масле. Сотрудники центра пояснили им, что данный анализ необходимо проводить ежедневно для стабильной работы трансформаторов цеха энергоснабжения предприятия.    
«Планирую устроиться работать на «КАУСТИК» после колледжа, – говорит четверокурсник Кирилл Кияшкин. – Желательно по своей специальности. В планах также получить высшее образование».
Вторая студенческая группа, посетившая волгоградское предприятие в эти дни, – старшекурсники химико-технологического факультета регионального технического университета (ВолгГТУ). «Политехам» показали все стадии производства гидроксида и оксида магния, а также специализированную лабораторию по оценке технологичности и тестированию гидроксида магния. Далее, в Зале трудовой славы, студенты ознакомились с историей предприятия, прослушали аудиоэкскурсию, с интересом рассмотрели предметы экспозиции. Для многих из них, будущих инженеров, эта экскурсия стала определяющей в выборе, куда трудоустраиваться после завершения учебы. 
Добавим, что АО «КАУСТИК» – постоянный участник всероссийской акции «Неделя без турникетов» с момента ее старта в нашем регионе. За эти годы многие студенты, которые посещали в дни проведения акции волгоградское предприятие, вернулись сюда уже в качестве дипломированных специалистов.

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