Экология

Вода от дождевых паводков идет в Волгоградскую область

Экология 24.10.2019 15:05
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24.10.2019 15:05


Расходы воды через Волгоградский гидроузел с сегодняшнего дня увеличены по указанию Росводресурсов, сообщает ИА «Высота 102». По информации Волжской ГЭС,  по 10 ноября режим работы узла установлен со средним расходом 6000 – 7000 м³/с. Предыдущее указание Росводресурсов составляло 5600 – 5900 м³/с в среднем за период с 10 октября по 10 ноября. Как пояснили специалисты ГЭС, режимы работы изменены в связи с высокой водностью, обусловленной дождевыми паводками, а также уточнением Росгидрометом прогноза притока на октябрь  в водохранилища Волжско-Камского каскада в сторону увеличения. Суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме составил в третьем квартале 51,3 км³, что на 42% выше нормы.

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