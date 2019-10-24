Вода от дождевых паводков идет в Волгоградскую область

Экология 24.10.2019 15:05
427 0
24.10.2019 15:05
Расходы воды через Волгоградский гидроузел с сегодняшнего дня увеличены по указанию Росводресурсов, сообщает ИА «Высота 102». По информации Волжской ГЭС, по 10 ноября режим работы узла установлен со средним расходом 6000 – 7000 м³/с. Предыдущее указание Росводресурсов составляло 5600 – 5900 м³/с в среднем за период с 10 октября по 10 ноября. Как пояснили специалисты ГЭС, режимы работы изменены в связи с высокой водностью, обусловленной дождевыми паводками, а также уточнением Росгидрометом прогноза притока на октябрь в водохранилища Волжско-Камского каскада в сторону увеличения. Суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме составил в третьем квартале 51,3 км³, что на 42% выше нормы.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2019 11:01
14102 8
01.10.2019 11:50
9356 5
25.09.2019 12:49
3140 3
Сбербанк отказывается от бумаги24.10.2019 13:38
В Волгограде с телеком-компании взыскали миллион за уничтожение 168 вязов20.10.2019 18:34
Под Волгоградом сельские чиновники под нажимом прокуроров легализовали ГТС19.10.2019 08:08
В Волгоградской области эксплуатация пруда без документов вызвала вопросы у прокуроров17.10.2019 11:01
Вырубка деревьев на Третьей Продольной напугала жителей Краснооктябрьского района Волгограда14.10.2019 11:01
Забили родники и появилась рыба: ерик под Волгоградом преобразился на радость дачникам06.10.2019 22:00
Экологи запретили купаться в волгоградском пруду05.10.2019 17:25
«Управление отходами–Волгоград»: складирование отходов вне специально отведенных мест приводит к образованию стихийных свалок04.10.2019 14:31
Парк железнодорожной больницы Волгограда увеличился на 50 деревьев04.10.2019 12:37
Под Волгоградом облагородили кладбище домашних животных04.10.2019 12:23
Благоустройство территории скотомогильника в Дубовке Волгоградской области было проведено по требованию Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, надзорное ведомство указало...
В Волгоградской области День Дона экологи и волонтеры отмечают большой уборкой04.10.2019 11:15
«Свалка навсегда»: в Волгоградской области полигон под Светлым Яром передадут с отходами01.10.2019 11:50
Количество контейнеров в Волгоградской области увеличилось до 28 тысяч30.09.2019 15:27
К деньгам и сытым кабанам: В Волгоградской области на славу уродились желуди29.09.2019 15:55
Волгоградцу предъявили счёт за погибшую в ДТП косулю29.09.2019 12:01
Реклама