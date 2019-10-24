В Волгограде сына осудили за убийство пьющего отца





К 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Волгограда за убийство своего отца. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Тракторозаводском районном суде, семейный конфликт разгорелся после того, как пьяный глава семьи ночью разбудил сына и жену, потребовав срочно его накормить. В суде установлено, что после оскорблений молодой человек решил убить отца. Он взял на кухне нож и нанес ему четыре удара в спину. От полученных ранений мужчина скончался в больнице. Подсудимый полностью признал свою вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



