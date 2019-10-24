В Волгограде сына осудили за убийство пьющего отца

Расследования 24.10.2019 14:55
218 0
24.10.2019 14:55
К 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Волгограда за убийство своего отца. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Тракторозаводском районном суде, семейный конфликт разгорелся после того, как пьяный глава семьи ночью разбудил сына и жену, потребовав срочно его накормить. В суде установлено, что после оскорблений молодой человек решил убить отца. Он взял на кухне нож и нанес ему четыре удара в спину. От полученных ранений мужчина скончался в больнице. Подсудимый полностью признал свою вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Реклама
Популярное по теме
02.10.2019 17:44
20864 4
21.10.2019 15:33
27673 42
25.09.2019 15:17
18722 22
Волгоградский суд остался непреклонен к несостоявшимся "революционерам"24.10.2019 12:41
Расследования 24.10.2019 12:41
4602 9 Обсудить
Житель Волгограда ответит за ложь о сломанном полицейскими пальце24.10.2019 12:23
Расследования 24.10.2019 12:23
845 Обсудить
Суд разрешил уголовное преследование полицейского по делу о крушении катамарана в Волгограде24.10.2019 12:20
Расследования 24.10.2019 12:20
9600 3 Обсудить
В Волгограде за смертельное падение малыша из окна судят его мать23.10.2019 13:35
Расследования 23.10.2019 13:35
3147 1 Обсудить
В Волгоградской области занявший 150 тысяч «работодатель» оказался мошенником23.10.2019 12:08
Расследования 23.10.2019 12:08
878 2 Обсудить
В Волгограде вскрыли аферу на 12 млн при строительстве жилья для нужд Минобороны РФ23.10.2019 11:05
Расследования 23.10.2019 11:05
6364 14 Обсудить
В Волгограде накрыли преступную группу похитителей денег коммерческих банков23.10.2019 09:47
Расследования 23.10.2019 09:47
2117 2 Обсудить
В хищении 30 народных миллионов заподозрили директора МУПа в Волгоградской области21.10.2019 17:39
Расследования 21.10.2019 17:39
3428 1 Обсудить
В Волгограде душителя-убийцу сотрудницы детского сада взяли под стражу21.10.2019 15:41
Расследования 21.10.2019 15:41
10393 10 Обсудить
Волгоградка после операции разбилась насмерть, выпрыгнув из окна реанимации21.10.2019 15:33
Расследования 21.10.2019 15:33
27673 42 Обсудить
Трое селян в Волгоградской области ответят за продуманное ограбление с убийством21.10.2019 13:39
Расследования 21.10.2019 13:39
2530 0 Обсудить
Темные дела творились в СНТ "Нефтяник" в Волгограде21.10.2019 12:10
Расследования 21.10.2019 12:10
2713 6 Обсудить
«Не в дверь, так в окно»: упорное воровство довело волгоградку до тюрьмы20.10.2019 07:53
Расследования 20.10.2019 07:53
7061 0 Обсудить
В Волгоградской области фермер смог взять со строителей нефтепровода 8 миллионов за убытки19.10.2019 21:57
Расследования 19.10.2019 21:57
4303 0 Обсудить
Волгоградский суд отправил фермера из Михайловки в колонию общего режима18.10.2019 16:51
Расследования 18.10.2019 16:51
5441 6 Обсудить
Реклама