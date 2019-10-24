Банк «Открытие» наращивает объемы кредитования военнослужащих в Волгоградской области





По итогам трёх кварталов 2019 года банк «Открытие» увеличил выдачи ипотечных кредитов военнослужащим по сравнению с 2018 годом — до 140 млн рублей, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Наиболее существенный рост при этом был достигнут по программе рефинансирования военной ипотеки: за 9 месяцев текущего года объем выдач вырос более чем в 2 раза по сравнению с 2018 годом и превысил 44 млн рублей. Средняя площадь приобретаемого военнослужащими жилья составляет от 60 кв. м., при средней сумме кредита от 1,9 млн рублей.

В 2019 году текущего года банк планомерно наращивал долю рефинансирования в общем объеме выдач жилищных кредитов военным: по итогам трех кварталов 2019 года она выросла до 73%.

По словам управляющего региональным операционным офисом «Волгоградский» банка «Открытие» Сергея Крупчатникова, военнослужащие имеют возможность оформить ипотечный кредит, взятый на приобретение недвижимости в любом регионе страны или рефинансировать существующий в период прохождения службы в Волгоградской области.

«В банке «Открытие» действует специальная ставка по ипотечным программам для военнослужащих – 8,8% годовых, — отметил Сергей Крупчатников. — В планах «Открытия» продолжить активное участие в программе военная ипотека в рамках развития социально ориентированных кредитных программ».

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