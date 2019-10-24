В Волгограде фасад «заброшенного» ЦУМа облагородят за 10 млн рублей





На ремонт фасада центрального универмага Волгограда выделяется 10 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», финансирование заложено в проекте поправок в бюджет региона на 2019 год. Документ находится на рассмотрении в областной думе. Еще 1,8 млн рублей планируется направить на содержание учреждения. Ранее власти заявляли о намерении восстановить систему отопления в здании и обследовать его на предмет технического состояния.

ЦУМ Волгограда находится в запустении с 2011 года. Арендаторов торговых площадей попросили из универмага по инициативе губернатора Анатолия Бровко. Помещения были отрезаны от электричества, не отапливались и постепенно ветшали.









В настоящее время после длительных судебных споров здание возвращено в государственную собственность и находится в оперативном управлении Волгоградского областного краеведческого музея. В ноябре 2018 года при осмотре пустующих площадей ЦУМа глава региона Андрей Бочаров заявлял, что здание должно стать многофункциональным. «Прекрасное большое пространство позволит здесь разместить любые объекты, как торговли, так и, как сейчас просят представители музейного сообщества, дополнительные выставочные площади», - отметил губернатор.







