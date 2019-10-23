Общество

В Волгограде тучи сгущаются над «Сосновым бором» фигуранта дела о поджоге дома губернатора

Общество 23.10.2019 10:02
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23.10.2019 10:02


Администрация Дзержинского района Волгограда не намерена отказываться от исковых требований о сносе ресторанно-гостиничного комплекса «Сосновый бор», основным учредителем которого является фигурант уголовного дела о поджоге дома губернатора. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня в арбитражном суде Волгоградской области состоялись предварительные слушания, на которых представитель районной администрации вновь подтвердил требования о демонтаже объектов «Соснового бора». В свою очередь представители "Соснового бора" просили оставить иск без рассмотрения. Судья дал время истцу ознакомиться с ходатайством, подготовить возражения до 24 октября. В этот день продолжится  рассмотрения дела. 
Напомним, в начале октября текущего года арбитражный суд Волгоградской области принял соответствующее исковое заявление и назначил дату предварительного судебного заседания. Районная администрация просит суд обязать ООО «Сосновый бор» в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда за свой счет снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров по адресу ул. Ангарская, 137/181. До завершения рассмотрения этого спора суд наложил обеспечительные меры, запретив Управлению Росреестра по Волгоградской области совершать любые регистрационные действия в отношении части объектов и земельного участка. 
Основным учредителем открытого в 2007 году развлекательного комплекса «Сосновый бор» (размер доли - почти 67%) является бизнесмен Владимир Зубков, задержанный сотрудниками ФСБ России в начале июня текущего года в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области и угроз в его адрес. Напомним, что тогда же в рамках этого дела был задержан и доставлен в Москву бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. В настоящее время Зубков и Музраев содержатся в следственном изоляторе «Лефортово».
Вторым учредителем ООО «Сосновый бор» является Татьяна Евгеньевна Волколупова, которой принадлежит чуть более 33% доли.

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