



Администрация Дзержинского района Волгограда не намерена отказываться от исковых требований о сносе ресторанно-гостиничного комплекса «Сосновый бор», основным учредителем которого является фигурант уголовного дела о поджоге дома губернатора. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня в арбитражном суде Волгоградской области состоялись предварительные слушания, на которых представитель районной администрации вновь подтвердил требования о демонтаже объектов «Соснового бора». В свою очередь представители "Соснового бора" просили оставить иск без рассмотрения. Судья дал время истцу ознакомиться с ходатайством, подготовить возражения до 24 октября. В этот день продолжится рассмотрения дела.

Напомним, в начале октября текущего года арбитражный суд Волгоградской области принял соответствующее исковое заявление и назначил дату предварительного судебного заседания. Районная администрация просит суд обязать ООО «Сосновый бор» в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда за свой счет снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров по адресу ул. Ангарская, 137/181. До завершения рассмотрения этого спора суд наложил обеспечительные меры, запретив Управлению Росреестра по Волгоградской области совершать любые регистрационные действия в отношении части объектов и земельного участка.

Основным учредителем открытого в 2007 году развлекательного комплекса «Сосновый бор» (размер доли - почти 67%) является бизнесмен Владимир Зубков, задержанный сотрудниками ФСБ России в начале июня текущего года в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области и угроз в его адрес. Напомним, что тогда же в рамках этого дела был задержан и доставлен в Москву бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. В настоящее время Зубков и Музраев содержатся в следственном изоляторе «Лефортово».