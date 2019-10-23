Общество 23.10.2019 10:02
8474 8
23.10.2019 10:02
Администрация Дзержинского района Волгограда не намерена отказываться от исковых требований о сносе ресторанно-гостиничного комплекса «Сосновый бор», основным учредителем которого является фигурант уголовного дела о поджоге дома губернатора. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня в арбитражном суде Волгоградской области состоялись предварительные слушания, на которых представитель районной администрации вновь подтвердил требования о демонтаже объектов «Соснового бора». В свою очередь представители "Соснового бора" просили оставить иск без рассмотрения. Судья дал время истцу ознакомиться с ходатайством, подготовить возражения до 24 октября. В этот день продолжится рассмотрения дела.
Напомним, в начале октября текущего года арбитражный суд Волгоградской области принял соответствующее исковое заявление и назначил дату предварительного судебного заседания. Районная администрация просит суд обязать ООО «Сосновый бор» в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда за свой счет снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров по адресу ул. Ангарская, 137/181. До завершения рассмотрения этого спора суд наложил обеспечительные меры, запретив Управлению Росреестра по Волгоградской области совершать любые регистрационные действия в отношении части объектов и земельного участка.
Основным учредителем открытого в 2007 году развлекательного комплекса «Сосновый бор» (размер доли - почти 67%) является бизнесмен Владимир Зубков, задержанный сотрудниками ФСБ России в начале июня текущего года в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области и угроз в его адрес. Напомним, что тогда же в рамках этого дела был задержан и доставлен в Москву бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. В настоящее время Зубков и Музраев содержатся в следственном изоляторе «Лефортово».
Вторым учредителем ООО «Сосновый бор» является Татьяна Евгеньевна Волколупова, которой принадлежит чуть более 33% доли.
Реклама
Популярное по теме
20.10.2019 21:02
43727 112
30.09.2019 15:34
32635 10
В Волгограде УК оштрафовали за полчища членистоногих в многоэтажке23.10.2019 08:17
Газовики заплатят волгоградской пенсионерке за месяц жизни без плиты из-за «плохих соседей»23.10.2019 07:06
Задержанные с семечками у Вечного огня в Волгограде после проверки ЮВО оказались не военными22.10.2019 20:25
"Новоселье переносится": в Волгограде не нашлось однушек для 33 семей из аварийных домов22.10.2019 17:37
Чиновников обязали заняться многострадальной дорогой в Волгоградской области22.10.2019 17:29
В Волгограде жадной хозяйке кафе светит судимость за долги по зарплате22.10.2019 15:33
Французский шик у «Красного Октября»: в Волгограде доделывают стильный сквер22.10.2019 15:17
Волгоградским УК "дадут пинка" из-за отсутствия тепла22.10.2019 14:18
В Египет на учения летят военнослужащие Волгоградской области22.10.2019 13:04
В Волгограде малиновый рассвет золотой осени нагнал туману22.10.2019 08:50
В Волгограде глава района вступился за наказанного прокуратурой подчиненного21.10.2019 22:16
В Волгоградской области в туалетах 12 школ и 5 детсадов стало теплее21.10.2019 17:29
При посадках на нижней террасе Набережной в Волгограде учтут опыт СССР21.10.2019 15:55
Главного озеленителя Красноармейского района Волгограда оштрафовали на 45 тысяч рублей21.10.2019 12:12
Волгоградцы хотят облагородить площадку для митингов21.10.2019 11:02
Реклама