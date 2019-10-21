Происшествия 21.10.2019 18:00
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21.10.2019 18:00
Жертвой излюбленного приема мошенников стала 82-летняя пенсионерка в Волжском. Как стало известно ИА «Высота 102», на домашний телефон бабушки позвонил незнакомец, который представился внуком Денисом и жалостливо сообщил, что попался полиции пьяным за рулем. Чтобы его не привлекли к ответственности, «Денис» выпросил у пенсионерки 30 тысяч, которые нужно было срочно передать некоему другу. «Друг» незамедлительно материализовался на пороге квартиры бабушки, забрал деньги и был таков. Пожилая женщина догадалась позвонить настоящему внуку лишь поздно вечером.
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