В хищении 30 народных миллионов заподозрили директора МУПа в Волгоградской области

Расследования 21.10.2019 17:39
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21.10.2019 17:39
В ПАО «Волгоградэнергосбыт» недосчитались очень больших денег, которые должны быть получены за поставку ресурсов от МУП «По эксплуатации Калачевского группового водопровода Советского сельского поселения» в поселке Волгодонской. По информации ИА «Высота 102» , под подозрение попал директор МУПа. Во всяком случае, при его руководстве предприятием, в последние 4 года куда-то делись 30 миллионов рублей, перечисленных собственниками жилья, в том числе, в счет оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций.
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