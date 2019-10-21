Аналитика

«Росстату не верим»: волгоградцы рассказали правду о своих доходах

Аналитика 21.10.2019 20:00
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21.10.2019 20:00



Росстат отчитался о росте реальных располагаемых доходов и сбережений населения в третьем квартале 2019 года. В частности, гласит официальная статистика, среднедушевые доходы населения в III квартале 2019 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 35,1 тыс. рублей. С учетом инфляции  зафиксирован рост реальных доходов в III квартале 2019 года на уровне 3,3%, реальных располагаемых доходов – на 3%. Журналисты ИА «Высота 102» вышли на улицы города и спросили у волгоградцев, насколько лучше они стали жить.  


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