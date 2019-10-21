Расследования 21.10.2019 13:39
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21.10.2019 13:39
В совершении грабежа с применением насилия обвиняются трое жителей Суровикинского района - 40-летний мужчина и двое его приятелей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, главному фигуранту дела также предъявлено обвинение в убийстве.
По данным следствия, в начале марта текущего года 40-летний обвиняемый рассказал двум своим приятелям о том, что видел у соседа крупную сумму денег, которую он всегда носит с собой. Чтобы похитить деньги, сообщники разработали целый план: основной фигурант преступления должен был пригласить односельчанина к себе в гости, напоить его спиртным, а в это время остальные должны были проникнуть в жилище потерпевшего и поджидать его там, чтобы ограбить.
Обвиняемые реализовали свой преступный сговор 9 марта текущего года. Их добычей стали 130 тысяч рублей, которые они похитили из кармана брюк избитого мужчины. Правда зачинщик нападения на этом не остановился. Опасаясь того, что потерпевший будет мстить или обратится в правоохранительные органы, злоумышленник, вооружившись веревкой, пришел к соседу, повалил его на землю, после чего накинул петлю на шею и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом убитого.
Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения.
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