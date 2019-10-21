В Кировском районе Волгограде «у всех на виду» угнали белый «Mercedes»





В Кировском районе Волгограда возле кафе "Саирме" на улице Колосовой, 22А угнали «Mercedes-180». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Люксовая иномарка с дорогими литыми дисками выпущена в 2016 году. Задние стекла автомобиля затонированы, на правом переднем крыле имеются сколы краски. Государственный номер - Е073СХ 134 регион.

Любую информацию о нахождении машины просьба сообщить по телефону: «02» или дежурную часть ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду 93-21-31, 93-77-75.



