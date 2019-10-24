Расследования 24.10.2019 12:41
4602 9
24.10.2019 12:41
Волгоградский областной суд сегодня оставил без изменения приговор четверым волгоградцам за попытку участия в массовых беспорядках. Как сообщает ИА "Высота 102", апелляционная инстанция оставила решение Дзержинского районного суда и жалобу осужденных без изменения. Процесс проходил в закрытом режиме, матери осужденных, журналисты, общественники ждали результатов в коридоре. Сами "революционеры" участвовали в судебном заседании по видеоконференцсвязи.
Владислав Бондаренко, напомним, в апреле текущего года был осужден Дзержинским районным судом к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима за подстрекательство к покушению на массовые беспорядки. Олега Костика, Станислава Бабанова и Михаила Турченко признали виновными в приготовлении к массовым беспорядкам. Костик и Бабанов получили по 3, а Турченко 2 года колонии общего режима. Помимо этого Бондаренко в течение 3 лет нельзя заниматься администрированием сайтов.
По данным следствия, все они собирались принять участие в так называемой "революции" 5 ноября 2017 года о проведении которой объявил оппозиционер Вячеслав Мальцев. Он в тот момент находился за рубежом. Волгоградцев задержали перед их отъездом в Москву. При задержании у них обнаружили охотничий карабин и травматический пистолет.
В начале октября на центральных улицах Волгограда прошла серия пикетов в поддержку фигурантов данного уголовного дела (на фото). Пожилые женщины держали в руках плакаты с требованием "освободить политзаключенных". По словам активисток, лично с молодыми людьми они не знакомы, но глубоко прониклись их судьбой.
Реклама
Популярное по теме
02.10.2019 17:44
20864 4
21.10.2019 15:33
27673 42
25.09.2019 15:17
18722 22
В Волгограде сына осудили за убийство пьющего отца24.10.2019 14:55
Расследования 24.10.2019 14:55
219 Обсудить
Житель Волгограда ответит за ложь о сломанном полицейскими пальце24.10.2019 12:23
Расследования 24.10.2019 12:23
845 Обсудить
Суд разрешил уголовное преследование полицейского по делу о крушении катамарана в Волгограде24.10.2019 12:20
Расследования 24.10.2019 12:20
9600 3 Обсудить
В Волгограде за смертельное падение малыша из окна судят его мать23.10.2019 13:35
Расследования 23.10.2019 13:35
3147 1 Обсудить
В Волгоградской области занявший 150 тысяч «работодатель» оказался мошенником23.10.2019 12:08
Расследования 23.10.2019 12:08
878 2 Обсудить
В Волгограде вскрыли аферу на 12 млн при строительстве жилья для нужд Минобороны РФ23.10.2019 11:05
Расследования 23.10.2019 11:05
6364 14 Обсудить
В Волгограде накрыли преступную группу похитителей денег коммерческих банков23.10.2019 09:47
Расследования 23.10.2019 09:47
2117 2 Обсудить
В хищении 30 народных миллионов заподозрили директора МУПа в Волгоградской области21.10.2019 17:39
Расследования 21.10.2019 17:39
3428 1 Обсудить
В Волгограде душителя-убийцу сотрудницы детского сада взяли под стражу21.10.2019 15:41
Расследования 21.10.2019 15:41
10393 10 Обсудить
Волгоградка после операции разбилась насмерть, выпрыгнув из окна реанимации21.10.2019 15:33
Расследования 21.10.2019 15:33
27673 42 Обсудить
Трое селян в Волгоградской области ответят за продуманное ограбление с убийством21.10.2019 13:39
Расследования 21.10.2019 13:39
2530 0 Обсудить
Темные дела творились в СНТ "Нефтяник" в Волгограде21.10.2019 12:10
Расследования 21.10.2019 12:10
2713 6 Обсудить
«Не в дверь, так в окно»: упорное воровство довело волгоградку до тюрьмы20.10.2019 07:53
Расследования 20.10.2019 07:53
7061 0 Обсудить
В Волгоградской области фермер смог взять со строителей нефтепровода 8 миллионов за убытки19.10.2019 21:57
Расследования 19.10.2019 21:57
4303 0 Обсудить
Волгоградский суд отправил фермера из Михайловки в колонию общего режима18.10.2019 16:51
Расследования 18.10.2019 16:51
5441 6 Обсудить
Реклама