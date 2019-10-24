



Волгоградский областной суд сегодня оставил без изменения приговор четверым волгоградцам за попытку участия в массовых беспорядках. Как сообщает ИА "Высота 102", апелляционная инстанция оставила решение Дзержинского районного суда и жалобу осужденных без изменения. Процесс проходил в закрытом режиме, матери осужденных, журналисты, общественники ждали результатов в коридоре. Сами "революционеры" участвовали в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

Владислав Бондаренко, напомним, в апреле текущего года был осужден Дзержинским районным судом к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима за подстрекательство к покушению на массовые беспорядки. Олега Костика, Станислава Бабанова и Михаила Турченко признали виновными в приготовлении к массовым беспорядкам. Костик и Бабанов получили по 3, а Турченко 2 года колонии общего режима. Помимо этого Бондаренко в течение 3 лет нельзя заниматься администрированием сайтов.

По данным следствия, все они собирались принять участие в так называемой "революции" 5 ноября 2017 года о проведении которой объявил оппозиционер Вячеслав Мальцев. Он в тот момент находился за рубежом. Волгоградцев задержали перед их отъездом в Москву. При задержании у них обнаружили охотничий карабин и травматический пистолет.

В начале октября на центральных улицах Волгограда прошла серия пикетов в поддержку фигурантов данного уголовного дела (на фото). Пожилые женщины держали в руках плакаты с требованием "освободить политзаключенных". По словам активисток, лично с молодыми людьми они не знакомы, но глубоко прониклись их судьбой.