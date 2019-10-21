«Ростелеком» и «Ростех» оснастят МФЦ криптобиокабинами — получить загранпаспорт будет проще





«Ростелеком» приступает к оснащению многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в российских регионах производственно-техническими комплексами «Криптобиокабина». Об этом на форуме «Взгляд в цифровое будущее» сообщил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.

Криптобиокабины (КБК) — это партнерский проект «Ростелекома» и Госкорпорации «Ростех», который призван облегчить и ускорить процесс оформления и изготовления заграничных паспортов нового поколения.

Как пояснила ИА «Высота 102» пресс-служба «Ростелекома», криптобиокабина — уникальный отечественный программно-технический комплекс, который внешне напоминает привычную фотокабину, в которой можно самостоятельно сделать фото, но с более сложной и мощной ИТ-начинкой.

КБК автоматизирует процесс сбора биометрических данных граждан для изготовления заграничных паспортов нового поколения (со сроком действия 10 лет). После оформления заявления на выдачу паспорта на портале госуслуг или в МФЦ гражданин получает специальный штрихкод, который надо будет отсканировать в криптобиокабине. Далее, следуя подсказкам на экране монитора, человек самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает фотографию. Также необходимо будет отсканировать разворот с фото и данными российского паспорта.

После завершения процедуры данные автоматически передаются в государственную специализированную информационную систему «Мир», созданную для поддержки изготовления, оформления и контроля документов, удостоверяющих личность. Затем они поступают на фабрику Гознака для изготовления паспорта. Готовый документ поступает в МФЦ для выдачи заявителю, о чем ему поступит уведомление.

Все собираемые биометрические данные граждан находятся под надежной криптографической защитой на всем пути — от момента сдачи до поступления на фабрику Гознака.

Первые криптобиокабины станут доступны гражданам в опытном режиме до конца года в Москве (в центре «Мои документы» в Москва-Сити) и в Красногорске Московской области.

В будущем планируется доработать функционал КБК, чтобы в них можно было сдать образцы для федеральной Единой биометрической системы, оператором которой выступает «Ростелеком». В настоящее время с помощью системы возможна удаленная идентификация граждан для получения банковских услуг. В дальнейшем планируется расширение вариантов использования биометрических данных, например, при оплате товаров или услуг, для подключения и управления услугами связи, прохождения регистрации в аэропортах, установления возраста при реализации товаров с возрастными ограничениями и так далее.



