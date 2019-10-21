«Ростелеком» и «Ростех» оснастят МФЦ криптобиокабинами — получить загранпаспорт будет проще

Телеком 21.10.2019 09:14
826 0
21.10.2019 09:14
«Ростелеком» приступает к оснащению многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в российских регионах производственно-техническими комплексами «Криптобиокабина». Об этом на форуме «Взгляд в цифровое будущее» сообщил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.
Криптобиокабины (КБК) — это партнерский проект «Ростелекома» и Госкорпорации «Ростех», который призван облегчить и ускорить процесс оформления и изготовления заграничных паспортов нового поколения.
Как пояснила ИА «Высота 102» пресс-служба «Ростелекома», криптобиокабина — уникальный отечественный программно-технический комплекс, который внешне напоминает привычную фотокабину, в которой можно самостоятельно сделать фото, но с более сложной и мощной ИТ-начинкой.
КБК автоматизирует процесс сбора биометрических данных граждан для изготовления заграничных паспортов нового поколения (со сроком действия 10 лет). После оформления заявления на выдачу паспорта на портале госуслуг или в МФЦ гражданин получает специальный штрихкод, который надо будет отсканировать в криптобиокабине. Далее, следуя подсказкам на экране монитора, человек самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает фотографию. Также необходимо будет отсканировать разворот с фото и данными российского паспорта.
После завершения процедуры данные автоматически передаются в государственную специализированную информационную систему «Мир», созданную для поддержки изготовления, оформления и контроля документов, удостоверяющих личность. Затем они поступают на фабрику Гознака для изготовления паспорта. Готовый документ поступает в МФЦ для выдачи заявителю, о чем ему поступит уведомление.
Все собираемые биометрические данные граждан находятся под надежной криптографической защитой на всем пути — от момента сдачи до поступления на фабрику Гознака.
Первые криптобиокабины станут доступны гражданам в опытном режиме до конца года в Москве (в центре «Мои документы» в Москва-Сити) и в Красногорске Московской области.
В будущем планируется доработать функционал КБК, чтобы в них можно было сдать образцы для федеральной Единой биометрической системы, оператором которой выступает «Ростелеком». В настоящее время с помощью системы возможна удаленная идентификация граждан для получения банковских услуг. В дальнейшем планируется расширение вариантов использования биометрических данных, например, при оплате товаров или услуг, для подключения и управления услугами связи, прохождения регистрации в аэропортах, установления возраста при реализации товаров с возрастными ограничениями и так далее.
Реклама
Популярное по теме
26.09.2019 12:57
4156 0
30.09.2019 09:25
2602 0
07.10.2019 15:01
9900 3
«Ростелеком» познакомил студентов с профессией в «сердце» станции связи17.10.2019 16:20
Биометрия в деле: участники Finopolis платили за кофе одним взглядом17.10.2019 14:03
«Ростелеком» стал лидером среди коммерческих Центров обработки данных15.10.2019 14:38
Финансовые услуги для жителей отдаленных регионов Юга России станут доступнее11.10.2019 16:06
«Ростелеком» стал «Налоговой командой года»10.10.2019 12:25
МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи09.10.2019 11:11
Тотальная слежка: в Волгоградской области озаботились сбором данных с автодорог для «Сколково»07.10.2019 15:01
Абонентам «Ростелекома» стали доступны облачные игры04.10.2019 15:29
Биометрическая система «Ростелекома» получила одобрение ФСБ03.10.2019 10:13
Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»02.10.2019 16:35
МегаФон стал партнером мирового производителя компьютерных игр02.10.2019 15:57
За восемь месяцев количество радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» увеличилось на 11%02.10.2019 15:39
«Ростелеком» представил волгоградцам Единую биометрическую систему30.09.2019 09:25
«Ростелеком» обеспечит связью первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию26.09.2019 12:57
«Ростелеком»: установлен мировой рекорд по передаче квантовых ключей шифрования25.09.2019 13:13
Реклама