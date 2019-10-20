В Волгограде на остров Сарпинский отправится резервный теплоход

Общество 20.10.2019 15:18
1191 2
20.10.2019 15:18
Дополнительный рейс теплохода организован сегодня от острова Сарпинский до речпорта Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, из-за отличной погоды ожидается особенно высокий наплыв дачников. Резервный теплоход подойдет к пристани «Щучий проран» к 16.20, после чего с пассажирами на борту отправится в город. Всего в течение выходных предусмотрено 20 рейсов речных судов.
Реклама
Популярное по теме
30.09.2019 15:34
32301 10
Фантазии главы Краснослободска Волгоградской области при увольнении заместителя не оценили в суде20.10.2019 21:02
В центре Волгограда из цирка "сбежали" на прогулку слониха со слоненком (ВИДЕО)20.10.2019 13:36
В Волгограде разгорелся судебный спор из-за двери в историческом здании19.10.2019 14:01
В Волгограде рядом с местом взрыва жилого дома появится скейт-парк19.10.2019 10:46
На утреннюю Волгу в Волгограде «упали» небесные облака19.10.2019 08:38
«Осень, ты меня волнуешь»: главные героини бабьего лета в Волгограде (ФОТОРЕПОРТАЖ)18.10.2019 17:01
В Волгограде призывников по традиции зарядили патриотизмом18.10.2019 14:42
Ушел в офлайн: строительство Александро-Невского собора в Волгограде больше не транслируют18.10.2019 14:06
«Котельниково – Земля Героев» принимает поздравления18.10.2019 11:43
Безопасность: угарный газ - "тихий убийца"18.10.2019 10:06
В Волгограде вынесли приговор за оскорбления судебного пристава17.10.2019 18:07
В Волгоградской области вдовец отсудил у больницы 1 млн рублей за смерть супруги от анестезии17.10.2019 12:44
К нам едет ревизор: предстоящий визит главы Волгоградской области в Краснослободск навел шороху у местных чиновников16.10.2019 14:00
В Волгограде назначена дата похорон экс-чиновника мэрии Дмитрия Семененко16.10.2019 13:05
В Волгограде отремонтируют дорогу к элитному поселку16.10.2019 11:52
Реклама