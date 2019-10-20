Общество

В Волгограде на остров Сарпинский отправится резервный теплоход

Общество 20.10.2019 15:18
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20.10.2019 15:18


Дополнительный рейс теплохода организован сегодня от острова Сарпинский до речпорта Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, из-за отличной погоды ожидается особенно высокий наплыв дачников. Резервный теплоход подойдет к пристани «Щучий проран» к 16.20, после чего с пассажирами на борту отправится в город. Всего в течение  выходных предусмотрено 20 рейсов речных судов.  

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