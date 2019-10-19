Во время экскурсии в Волгограде пропал сирота из Камышина

Происшествия 19.10.2019 15:22
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19.10.2019 15:22
13-летний воспитанник Камышинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей исчез вчера во время экскурсии по Волгограду. Известно, что ребенок и раньше самовольно уходил в неизвестном направлении. Как сообщает ИА «Высота 102», до настоящего времени местонахождение сироты неизвестно.
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