Происшествия

В Волгограде студента-первокурсника ограбили ночью в лифте

Происшествия 19.10.2019 14:23
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19.10.2019 14:23


Двое неизвестных молодых людей отобрали у студента первого курса ВолГАУ 200 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», грабеж произошел около 12 ночи в кабине лифта одного из домов по улице Батова в Тракторозаводском районе Волгограда. Известно, что злоумышленники оставили на месте преступления отпечатки пальцев.

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