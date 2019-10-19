Под Волгоградом сельские чиновники под нажимом прокуроров легализовали ГТС

Экология 19.10.2019 08:08
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19.10.2019 08:08
Эксплуатируемый долгое время в Городищенском районе без разрешительных документов водоем наконец-то оформлен с учетом всех необходимых требований закона. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, администрация Россошенского сельского поселения Городищенского района разработала и согласовала декларацию и другие необходимые документы безопасности гидротехнического сооружения на пруд "Совхозный", оформила страховой полис. Ранее, как сообщало информагентство, водоем использовался в отсутствие согласованной в установленном порядке декларации, разрешения на эксплуатацию и других необходимых документов безопасности ГТС. В итоге, по иску природоохранного прокурора, суд возложил на чиновников обязанность обеспечить безопасность гидротехнического сооружения. В настоящее время решение суда исполнено.
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