Вкладывал в биткоины: под Волгоградом вынесли приговор опустошителю банковских счетов





Опустошал банковские счета и конвертировал похищенное в криптовалюту житель Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волжском городском суде, накануне подсудимому вынесли приговор, признав мужчину виновным в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба. Волжанин осужден к 2 годам лишения свободы условно.

В суде установлено, что предприимчивый гражданин разработал схему тайного хищения денежных средств с банковских счетов граждан. Сумма похищенных средств не сообщается. Далее при помощи Интернет-сервисов обмена электронной валюты он переводил рубли в биткоины и копил их в подконтрольных ему биткоин-кошельках. Подсудимый свою вину признал полностью. Он ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.



