Волгоградские приставы официально отреагировали на скандал с «вторжением» в цеха консервного завода

В некоторых средствах массовой информации были размещены материалы по проведению исполнительных действий на территории ООО ПК «Сарепта-Помидорпром». На исполнении в Красноармейском районном отделе находится исполнительное производство. Исполнительным документом установлен запрет конкурсному управляющему, а также иным лицам совершать любые действия по отчуждению и использованию имущества согласно договору купли-продажи, иным лицам, кроме гражданина Л., до даты фактической передачи покупателю.

16.10.2019 при выходе в адрес по месту нахождения должника в присутствии представителя взыскателя опечатана часть имущества, указанного в исполнительном документе.

В настоящее время судебным приставом-исполнителем проводятся дальнейшие действия, направленные на исполнение решения суда», - говорится в официальном комментарии регуправления ФССП России.