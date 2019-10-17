Экономика

Волгоградские приставы официально отреагировали на скандал с «вторжением» в цеха консервного завода

Экономика 17.10.2019 13:00
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17.10.2019 13:00


По следам получившей вчера огласку истории с угрозой остановки консервного завода , расположенного в Волгограде на улице Бахтурова, дано пояснение. Как сообщает ИА «Высота 102», в УФССП России по Волгоградской области подготовили следующий комментарий: «В некоторых средствах массовой информации были размещены материалы по проведению исполнительных действий на территории ООО ПК «Сарепта-Помидорпром». На исполнении в Красноармейском районном отделе находится исполнительное производство. Исполнительным документом установлен запрет конкурсному управляющему, а также иным лицам совершать любые действия по отчуждению и использованию имущества согласно договору купли-продажи, иным лицам, кроме гражданина Л., до даты фактической передачи покупателю. 16.10.2019 при выходе в адрес по месту нахождения должника в присутствии представителя взыскателя опечатана часть имущества, указанного в исполнительном документе. В настоящее время судебным приставом-исполнителем проводятся дальнейшие действия, направленные на исполнение решения суда», - говорится в официальном комментарии регуправления ФССП России.
Между тем, сегодня директор ООО «Мегаполис», которое арендует для производства консервированных овощей мощности находящегося в стадии банкротства  ООО ПК «Сарепта - Помидорпром», направил письмо в адрес губернатора Волгоградской области.

Главу региона попросили посодействовать недопущению сбоев в работе консервного завода, где трудятся 170 человек. В письме указывается, что действия судебных приставов могут привести к остановке производства и невыполнению обязательств перед контрагентами. Выход из сложившейся ситуации руководство консервного завода видит в исполнении судебного акта путем передачи спорного имущества на ответственное хранение ООО «Мегаполис»  до завершения судебного разбирательства.

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