



Команда волгоградского «КАУСТИКа» завершила выступление в ежегодных региональных соревнованиях представителей рабочих специальностей «Лучший по профессии 2019».

На финальном этапе состязаний, который состоялся в Волгоградском политехническом колледже, жюри определяло самых мастеровитых среди лаборантов химического анализа. Каждое из 13-ти предприятий-участников направило на конкурс по два представителя.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, «КАУСТИК» командировал на соревнования контролера качества продукции и технологического процесса Ксению Чуфанову и лаборанта научно-производственного центра Людмилу Ганя. Несколько лет назад они уже участвовали в этом престижном профессиональном конкурсе, а Людмила Ганя даже победила в нем в 2014 году.

В первом, теоретическом, туре конкурсной работы лаборантам химического анализа предстояло за 45 минут ответить на пятнадцать вопросов и решить три задачи, а в практической части выполнить задание по анализу качественного и количественного состава основного вещества в соли цинка.

«Участвую не впервые, но все равно волновалась под взглядами жюри. Сердце стучало, – рассказывает Людмила Ганя. – Практические задания мне дались легче - это уже наша, практиков, стихия».

Всего в нынешнем конкурсе профмастерства представители волгоградского «КАУСТИКа» приняли участие в состязаниях электросварщиков, электромонтеров и лаборантов химического анализа. Победителей и призеров, которые кроме благодарностей получат и солидные денежные премии, жюри назовет в декабре. Напомним, в прошлогодних соревнованиях за звание «Лучший по профессии» шесть из двенадцати призовых мест заняли именно сотрудники АО «КАУСТИК».



