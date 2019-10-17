Лаборанты АО «КАУСТИК» в очередной раз претендуют на призовые места в областном конкурсе профмастерства
Экономика 17.10.2019 12:03
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17.10.2019 12:03
Команда волгоградского «КАУСТИКа» завершила выступление в ежегодных региональных соревнованиях представителей рабочих специальностей «Лучший по профессии 2019».
На финальном этапе состязаний, который состоялся в Волгоградском политехническом колледже, жюри определяло самых мастеровитых среди лаборантов химического анализа. Каждое из 13-ти предприятий-участников направило на конкурс по два представителя.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, «КАУСТИК» командировал на соревнования контролера качества продукции и технологического процесса Ксению Чуфанову и лаборанта научно-производственного центра Людмилу Ганя. Несколько лет назад они уже участвовали в этом престижном профессиональном конкурсе, а Людмила Ганя даже победила в нем в 2014 году.
В первом, теоретическом, туре конкурсной работы лаборантам химического анализа предстояло за 45 минут ответить на пятнадцать вопросов и решить три задачи, а в практической части выполнить задание по анализу качественного и количественного состава основного вещества в соли цинка.
«Участвую не впервые, но все равно волновалась под взглядами жюри. Сердце стучало, – рассказывает Людмила Ганя. – Практические задания мне дались легче - это уже наша, практиков, стихия».
Всего в нынешнем конкурсе профмастерства представители волгоградского «КАУСТИКа» приняли участие в состязаниях электросварщиков, электромонтеров и лаборантов химического анализа. Победителей и призеров, которые кроме благодарностей получат и солидные денежные премии, жюри назовет в декабре. Напомним, в прошлогодних соревнованиях за звание «Лучший по профессии» шесть из двенадцати призовых мест заняли именно сотрудники АО «КАУСТИК».
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