"Газель" на трассе Москва-Волгоград врезалась в машину дорожной службы, водитель погиб

Происшествия 16.10.2019 17:43
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16.10.2019 17:43
Водитель "Газели", который возвращался из Москвы в Волгоград, погиб в результате столкновения с автомобилем дорожной службы. Как сообщили ИА "Высота 102", авария произошла сегодня на 890 км федеральной автодороги "Каспий" в Иловлинском районе области. По предварительной информации, водитель-экспедитор не справился с управлением и совершил столкновение с бортовой "Газелью" дорожников, стоящей на проезжей части с включенными проблесковыми маячками. На трассе проводились дорожные работы, о чем предупреждал и выставленный знак объезда. Водитель-экспедитор скончался на месте ДТП до приезда "скорой помощи".
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