Остался после ЧМ-2018: в Волгограде задержали нелегала из Нигерии





Жителя Нигерии, нелегально проживавшего на территории России, накануне задержали сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, сегодня Центральный районный суд Волгограда рассмотрел представленные полицейскими материалы об административном правонарушении по ч.1.1. ст. 18.8 КоАП РФ – "Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации".

Установлено, что 33-летний иностранец, скульптор по профессии, в период проведения ЧМ-2018 въехал в Россию по паспорту болельщика, а после проигнорировал требования покинуть пределы государства по окончанию безвизового периода. С декабря 2018 года болельщик менял места жительства, перебиваясь случайными заработками. 15 октября мужчину задержали волгоградские полицейские на одном из строительных объектов, где последний трудился подсобным рабочим. Со слов нарушителя, в Волгограде ему помогали земляки, предоставившие временное жилье и финансовую помощь.

В отношении нарушителя были составлены административные материалы, рассмотрев которые, суд принял решение о его административном выдворении за пределы России.

Ожидать исполнения решения суда иностранец будет, находясь в Центре временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению.



