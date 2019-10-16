К нам едет ревизор: предстоящий визит главы Волгоградской области в Краснослободск навел шороху у местных чиновников

Сегодня всю ночь в Краснослободске кипела работа: перед приездом губернатора, который посетит с инспекционной проверкой город в ближайшее время, здесь в срочном порядке делали дорожную разметку.

Как сообщили ИА "Высота 102" жители города, видимо, работников совсем не смущал тот факт, что краска наносилась на грязную поверхность, занесенную на асфальт с обочин, и, судя по всему, очень скоро от нее мало что останется, потому что "обочины не сделаны совершенно", - рассказывают жители города.

"Зачем закапывают бюджетные деньги в грязь?", - возмущаются люди. Кроме того, как утверждают граждане, наспех был положен и асфальт на площади перед администрацией, до конца не отремонтированы и тротуары, не доделаны съезды с твердым покрытием.

Тем не менее, как следует из акта работ, размещенного на портале госсзакупок, глава города Владимир Сурков отчитался о выполненных работах с датой от 7 октября: и по ремонту дорожного полотна, и по тем же тротуарам на общую сумму около 24 млн рублей.

В этом году на капитальный ремонт центральной дороги протяженностью более 6 километров было выделено более 60 млн рублей (контракт заключен на 47,9 млн рублей). То есть, акты подписаны, а работы еще - непочатый край. По словам краснослободцев, нужно не пыль в глаза пускать главе региона и людям, как в гоголевском ревизоре, а просто честно выполнять свою работу, даже если и "горят сроки". Но это не повод делать ту же бессмысленную разметку, нужно же подходить к работе по-человечески, уважая свой собственный труд и без дополнительных ненужных затрат.

Кроме того, они очень надеются, что над зданием администрации наконец-то появится и флаг России, а то жители города проходят мимо и знать не знают, что это то самое главное здание в городе, где должны решаться проблемы людей.

В настоящее время на дороги выведена техника, люди работают в авральном режиме, чтобы, вероятно, было чем "блеснуть" перед губернатором.























