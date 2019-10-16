К нам едет ревизор: предстоящий визит главы Волгоградской области в Краснослободск навел шороху у местных чиновников
Общество 16.10.2019 14:00
8498 23
16.10.2019 14:00
Сегодня всю ночь в Краснослободске кипела работа: перед приездом губернатора, который посетит с инспекционной проверкой город в ближайшее время, здесь в срочном порядке делали дорожную разметку.
Как сообщили ИА "Высота 102" жители города, видимо, работников совсем не смущал тот факт, что краска наносилась на грязную поверхность, занесенную на асфальт с обочин, и, судя по всему, очень скоро от нее мало что останется, потому что "обочины не сделаны совершенно", - рассказывают жители города.
"Зачем закапывают бюджетные деньги в грязь?", - возмущаются люди. Кроме того, как утверждают граждане, наспех был положен и асфальт на площади перед администрацией, до конца не отремонтированы и тротуары, не доделаны съезды с твердым покрытием.
Тем не менее, как следует из акта работ, размещенного на портале госсзакупок, глава города Владимир Сурков отчитался о выполненных работах с датой от 7 октября: и по ремонту дорожного полотна, и по тем же тротуарам на общую сумму около 24 млн рублей.
В этом году на капитальный ремонт центральной дороги протяженностью более 6 километров было выделено более 60 млн рублей (контракт заключен на 47,9 млн рублей). То есть, акты подписаны, а работы еще - непочатый край. По словам краснослободцев, нужно не пыль в глаза пускать главе региона и людям, как в гоголевском ревизоре, а просто честно выполнять свою работу, даже если и "горят сроки". Но это не повод делать ту же бессмысленную разметку, нужно же подходить к работе по-человечески, уважая свой собственный труд и без дополнительных ненужных затрат.
Кроме того, они очень надеются, что над зданием администрации наконец-то появится и флаг России, а то жители города проходят мимо и знать не знают, что это то самое главное здание в городе, где должны решаться проблемы людей.
В настоящее время на дороги выведена техника, люди работают в авральном режиме, чтобы, вероятно, было чем "блеснуть" перед губернатором.
Реклама
Популярное по теме
30.09.2019 15:34
31962 10
В Волгограде назначена дата похорон экс-чиновника мэрии Дмитрия Семененко16.10.2019 13:05
В Волгограде отремонтируют дорогу к элитному поселку16.10.2019 11:52
На сцене Волгоградского НЭТа Московский театр на Таганке покажет два спектакля15.10.2019 14:50
В Волгоград из Ташкента доставят мощи святителя Луки15.10.2019 14:12
Президент России назначил новых судей в Волгоградской области15.10.2019 13:12
В Волгоградской области участились случаи повреждения контейнеров15.10.2019 13:10
Памятник-"беспризорник ": в Волгограде оштрафовали собственника кинотеатра "Юбилейный"15.10.2019 12:14
Это надо видеть: Волгоград наслаждается теплом и красотой бабьего лета14.10.2019 17:20
В Волгоградской области на грядках вырос самострой14.10.2019 11:17
В Волгограде рядом с «Волжскими парусами» установят 12 светофоров14.10.2019 10:18
В Волгограде за храмом Александра Невского устроили «зеленую революцию»12.10.2019 14:13
В Волгограде на месте стихийной торговли в «Родниковой долине» открывают ярмарку12.10.2019 12:10
«Вас тут не стояло!»: суд в Волгограде дал добро на снос павильонов на ул. Штеменко12.10.2019 11:56
Концессионера и мэрию Волгограда обязали за год провести водопровод в ТОС "Краснооктябрьский"11.10.2019 13:15
Школьница из Санкт-Петербурга, которую искали в Волгограде, вернулась домой спустя 9 месяцев11.10.2019 12:57
Реклама