В Волгограде назначена дата похорон экс-чиновника мэрии Дмитрия Семененко

Общество 16.10.2019 13:05
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16.10.2019 13:05
Прощание с бывшим руководителем департамента потребительского рынка администрации Волгограда Дмитрием Семененко состоится завтра, 17 октября, на Центральном кладбище. Начало в 13.30. Об этом ИА «Высота 102» стало известно из близкого окружения Дмитрия. Он скончался накануне вечером после продолжительной болезни. В декабре ему бы исполнилось 45 лет.
Дмитрий Семененко в прошлом руководил департаментом потребительского рынка администрации Волгограда, с 2017 года являлся заместителем главы администрации Краснооктябрьского района. В последнее время работал в центре инжиниринга Волгоградской области.
Дмитрий имел опыт работы телеведущим. Коллеги-журналисты знали его как энергичного, умного, харизматичного и веселого человека. Редакция ИА «Высота 102» выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия.
Фото: facebook.com
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