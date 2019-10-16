В Волгограде назначена дата похорон экс-чиновника мэрии Дмитрия Семененко





Прощание с бывшим руководителем департамента потребительского рынка администрации Волгограда Дмитрием Семененко состоится завтра, 17 октября, на Центральном кладбище. Начало в 13.30. Об этом ИА «Высота 102» стало известно из близкого окружения Дмитрия. Он скончался накануне вечером после продолжительной болезни. В декабре ему бы исполнилось 45 лет.

Дмитрий Семененко в прошлом руководил департаментом потребительского рынка администрации Волгограда, с 2017 года являлся заместителем главы администрации Краснооктябрьского района. В последнее время работал в центре инжиниринга Волгоградской области.

Дмитрий имел опыт работы телеведущим. Коллеги-журналисты знали его как энергичного, умного, харизматичного и веселого человека. Редакция ИА «Высота 102» выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия.

Фото: facebook.com