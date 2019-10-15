



ООО "Специальные Сварные Металлоконструкции" стала победителем аукциона на строительство в Волгограде комплекса очистных сооружений для ливневых стоков. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, возведение 14 новых очистных сооружений на выпусках ливневой канализации проводится при поддержке федерального проекта "Чистая Волга" с целью ликвидации сброса неочищенных ливневых стоков в Волгу.

Напомним, что о реализации такого проекта в Волгограде стоимостью 1,3 миллиарда рублей в мае текущего года говорил губернатор Андрей Бочаров. Тогда в ходе инспекционной поездки по реке глава региона сообщил, что реализация проекта направлена на оздоровление Волги, куда до сих пор попадают неочищенные городские стоки.

В администрации Волгограда пояснили, что коллекторы, предназначенные для сбора, очистки и водоотведения ливневых стоков, появятся вдоль берега реки Волги во всех районах города, где сегодня осуществляется водовыпуск. Согласно проектной документации, емкости должны быть изготовлены из современных прочных материалов, которые полностью изолируют сточные воды от поверхностных источников, не допуская загрязнения окружающей среды. Внутри объекта будет функционировать многоступенчатая система, которая очистит поступающие в коллектор стоки от мазута, песка и других взвешенных веществ и затем перенаправит в Волгу.

Все строительные работы должны быть выполнены до конца 2021 года. Отмечается, что компания ООО "Специальные Сварные Металлоконструкции", получившая подряд на выполнение работ, имеет большой опыт в сфере строительства очистных сооружений, а также ливневых канализационных систем, ливневых стоков и канализационных насосных станций. Так, в Волгограде в 2017 году данная компания построила подводный переход через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов.

Отмечается, что строительство локальных очистных сооружений даст возможность приступить к следующим этапам работы городских властей по развитию системы ливневой канализации. Так, из-за отсутствия должного внимания к обслуживанию системы ливневой канализации в Волгограде не уделялось должное внимание, отдельные участки оказались наглухо забиты мусором, а люки закатаны под десятками сантиметров асфальта. За многие годы нерационального хозяйствования оказались утрачены полные схемы ливневых магистралей. Сейчас муниципалитет проводит работы по инвентаризации сетей ливневой канализации, в ходе которой в том числе выявляются бесхозные сети.



