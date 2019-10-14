Джип перевернулся три раза: под Волгоградом произошло лобовое ДТП

Происшествия 14.10.2019 20:12
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14.10.2019 20:12
Лобовое столкновение легкового автомобиля и джипа китайского производства произошло сегодня вечером в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, погибших и пострадавших в ДТП нет. Между тем, от удара джип перевернулся три раза. Известно, что водитель легкового автомобиля не заметил стоящий на «аварийке» грузовик «МАЗ», выехал на встречную полосу, где столкнулся с джипом. На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии устанавливаются.
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