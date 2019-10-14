Происшествия

Сотрудники ломбарда в Волгограде дали отпор разбойнику-рецидивисту

Происшествия 14.10.2019 14:41
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14.10.2019 14:41


Разбойник с судимостью совершил нападение на ломбард в Краснооктябрьском районе Волгограда, но встретил отпор и попался в руки полицейских. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 29-летний мужчина, вооруженный деревянной палкой, накануне ворвался ломбард, где пытался похитить ювелирные украшения. Однако сотрудники ломбарда смогли его блокировать, удерживая до приезда сотрудников полиции. 
Как установили полицейские, злоумышленник накопил большие долги и таким образом хотел решить свои финансовые проблемы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "разбой", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Задержанный арестован.

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