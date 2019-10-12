

Полным ходом развернулись работы по благоустройству территории, прилегающей к строящемуся в центре Волгограда собору Александра Невского. Ранее так называемая затрибунная часть площади Павших борцов находилась в запущенном состоянии. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день площадку будущего сквера зачистили от хаотично произраставших здесь кустарников и больных деревьев, убрали островки старого асфальта, а также начали масштабные земляные работы.









Подрядчику предстоит проложить поливочный водопровод, новые электрические коммуникации, смонтировать наружное освещение, разбить цветочные клумбы, высадить деревья, установить малые архитектурные формы и в итоге сделать явью проект будущего современного сквера.

Общая площадь участка, который будет благоустроен, составляет 17 423 кв.м.



Открытие Александро-Невского собора в Волгограде намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. Подготовка к празднованию на всероссийском уровне ведется в соответствии с Указом президента России. Строительство храма в центре Волгограда ведется на добровольные пожертвования с апреля 2016 года.

