Полным ходом развернулись работы по благоустройству территории, прилегающей к строящемуся в центре Волгограда собору Александра Невского. Ранее так называемая затрибунная часть площади Павших борцов находилась в запущенном состоянии. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день площадку будущего сквера зачистили от хаотично произраставших здесь кустарников и больных деревьев, убрали островки старого асфальта, а также начали масштабные земляные работы.
Общество 12.10.2019 14:13
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12.10.2019 14:13
Полным ходом развернулись работы по благоустройству территории, прилегающей к строящемуся в центре Волгограда собору Александра Невского. Ранее так называемая затрибунная часть площади Павших борцов находилась в запущенном состоянии. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день площадку будущего сквера зачистили от хаотично произраставших здесь кустарников и больных деревьев, убрали островки старого асфальта, а также начали масштабные земляные работы.
Полным ходом развернулись работы по благоустройству территории, прилегающей к строящемуся в центре Волгограда собору Александра Невского. Ранее так называемая затрибунная часть площади Павших борцов находилась в запущенном состоянии. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день площадку будущего сквера зачистили от хаотично произраставших здесь кустарников и больных деревьев, убрали островки старого асфальта, а также начали масштабные земляные работы.
Подрядчику предстоит проложить поливочный водопровод, новые электрические коммуникации, смонтировать наружное освещение, разбить цветочные клумбы, высадить деревья, установить малые архитектурные формы и в итоге сделать явью проект будущего современного сквера.
Общая площадь участка, который будет благоустроен, составляет 17 423 кв.м.
Открытие Александро-Невского собора в Волгограде намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. Подготовка к празднованию на всероссийском уровне ведется в соответствии с Указом президента России. Строительство храма в центре Волгограда ведется на добровольные пожертвования с апреля 2016 года.
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