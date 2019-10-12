В Волгограде на месте стихийной торговли в «Родниковой долине» открывают ярмарку

Общество 12.10.2019 12:10
568 0
12.10.2019 12:10
В микрорайоне «Родниковая долина» открывается новая круглогодичная ярмарка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, объект расположен на улице Шумского, где ранее велась стихийная торговля. Здесь уже уложили тротуарную плитку, установили навес и завершают монтаж прилавков.
Решение об организации ярмарки на данной территории муниципалитет принял по предложению жителей нового крупного жилого массива. В этом году в Волгограде уже открылись три новые ярмарки в Красноармейском и Дзержинском районах. Всего же на территории города-героя функционируют 33 ярмарочные площадки, на которых реализуют свою продукцию порядка 1800 торговцев.
Согласно действующему законодательству, сезон сельскохозяйственных ярмарок длится с 1 апреля по 30 ноября, и работают они не три дня в неделю, как раньше, а ежедневно. Срок действия договора с организаторами составляет 3 года. Организаторы обязаны обустроить необходимую инфраструктуру. Качество продукции контролируют сотрудники ветсанлаборатории. У всех официально утвержденных торговых площадок, есть необходимая разрешительная документация.
Реклама
Популярное по теме
30.09.2019 15:34
31490 10
В Волгограде за храмом Александра Невского устроили «зеленую революцию»12.10.2019 14:13
«Вас тут не стояло!»: суд в Волгограде дал добро на снос павильонов на ул. Штеменко12.10.2019 11:56
Концессионера и мэрию Волгограда обязали за год провести водопровод в ТОС "Краснооктябрьский"11.10.2019 13:15
Школьница из Санкт-Петербурга, которую искали в Волгограде, вернулась домой спустя 9 месяцев11.10.2019 12:57
В парке героев-летчиков Волгограда легендарный истребитель предстанет в новом свете11.10.2019 12:20
В Волгоградской области аннулировали брак между молодой россиянкой и престарелым иностранцем11.10.2019 12:09
Приволжская железная дорога нарушила «обет молчания» о закрытом переезде на Тулака в Волгограде11.10.2019 11:49
В Волгограде отопительный сезон начнется с понедельника11.10.2019 09:21
В Волгограде кинотеатр «Мори Синема» заставили честно рассказать о хитрых скидках10.10.2019 17:12
Новое учебное заведение СК РФ в Волгограде все еще меняет собственника10.10.2019 16:06
В Волгограде Родина-мать вырвется из металлических оков на месяц раньше срока10.10.2019 15:04
Отопительный сезон стартовал в семи районах Волгоградской области10.10.2019 10:11
В волгоградских дворах устанавливают тренажеры и турники10.10.2019 09:55
«Заходите!»: Дмитрий Медведев пообещал губернатору Волгоградской области поддержку в реализации проекта мечты09.10.2019 13:58
Зима близко: В Волгограде начали консервировать фонтаны09.10.2019 13:02
Реклама