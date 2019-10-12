Общество

В Волгограде на месте стихийной торговли в «Родниковой долине» открывают ярмарку

Общество 12.10.2019 12:10
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12.10.2019 12:10


В микрорайоне «Родниковая долина» открывается новая круглогодичная ярмарка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, объект расположен  на улице Шумского, где ранее велась стихийная торговля. Здесь уже уложили тротуарную плитку, установили навес и завершают монтаж прилавков.    
Решение об организации ярмарки на данной территории муниципалитет принял по предложению жителей нового крупного жилого массива. В этом году в Волгограде уже открылись три новые ярмарки в Красноармейском и Дзержинском районах. Всего же на территории города-героя функционируют 33 ярмарочные площадки, на которых реализуют свою продукцию порядка 1800 торговцев.
Согласно действующему законодательству, сезон сельскохозяйственных ярмарок длится с 1 апреля по 30 ноября, и работают они не три дня в неделю, как раньше, а ежедневно. Срок действия договора с организаторами  составляет 3 года. Организаторы обязаны обустроить необходимую инфраструктуру. Качество продукции контролируют сотрудники ветсанлаборатории. У всех официально утвержденных торговых площадок, есть необходимая разрешительная документация. 

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