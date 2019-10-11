В Волгограде кровавые аварии продолжают забирать жизни людей





Сразу два смертельных ДТП произошли сегодня на юге Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в Красноармейском районе примерно в 15:30 автомобиль "Audi" врезался в "Peugeot", в результате один человек погиб и двое пострадали. По предварительной информации, водитель "Audi", выезжая с прилегающей территории на ул. Плеханова, не предоставил преимущество движения и совершил столкновение с французской иномаркой. По дороге в больницу умер пассажир "Peugeot" - мужчина около 30 лет. В тяжелом состоянии в медицинское учреждение госпитализирован водитель этой иномарки, он находится в реанимации. Водитель "Audi" также обратился за помощью к медикам. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Второе ДТП произошло на улице Довженко. Водитель из Октябрьского района, управляя "Волгой", напротив дома №4 совершил наезд на 79-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С многочисленными травмами женщину доставили в больницу, где она скончалась в реанимации. По факту этого ДТП также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



