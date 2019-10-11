В Волгоградской области четырех депутатов досрочно лишили мандатов

Борьба с коррупцией 11.10.2019 14:25
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11.10.2019 14:25
Досрочно прекращены полномочия четырех депутатов в Старополтавском районе, предоставивших недостоверные сведения об имущественном положении. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, проверку соблюдения представительными органами местного самоуправления требований законодательства о противодействии коррупции провела районная прокуратура.
Установлено, что депутатами Новополтавского и Красноярского сельского поселения предоставлены недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, что является нарушением федерального законодательства "О противодействии коррупции". В целях устранения нарушений в адрес представительных органов местного самоуправления внесены представления. Полномочия четырех депутатов были прекращены решениями представительных органов местного самоуправления по итогам рассмотрения представлений надзорного ведомства.
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