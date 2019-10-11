Федеральные новости

В охваченный жаждой мести Саратов из Москвы направили следователей СК для расследования убийства девочки

Федеральные новости 11.10.2019 09:48
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11.10.2019 09:48


В  Саратов направлены следователи - криминалисты центрального аппарата СК России  с целью оказания практической помощи в расследовании обстоятельств резонансного убийства 9-летней Лизы Киселевой, сообщает ИА «Высота 102». По информации Следственного комитета РФ, решение принял руководитель ведомства Александр Бастрыкин. Ребенок, поиски которого велись с 9 октября, обнаружен убитым. В день исчезновения девочка ушла около 7 часов 30 минут из дома в школу, где так и не появилась. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального СК России совместно с сотрудниками областного ГУ МВД России, установлена личность ранее судимого за сексуальное насилие мужчины 1984 года рождения, который может быть причастен к убийству девочки. «Ни у кого не должно возникать сомнений, что  Следственным комитетом Российской Федерации будет принят исчерпывающий комплекс мер, направленных к тому, чтобы тот, кто совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответил за содеянное по всей строгости закона», - подчеркнули в СК РФ. Ранее федеральные СМИ сообщили, что после задержания предполагаемого убийцы ребенка, жители Саратова потребовали народной расправы над задержанным. Его полицейским пришлось вести через разгневанную толпу.

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