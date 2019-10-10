В Волгограде застройщик проблемного жилого дома "Атлант" предстанет перед судом

Перед судом в Волгограде за злоупотребление полномочиями предстанет генеральный директор фирмы-застройщика проблемного жилого дома "Атлант" в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, с ним вместе под суд идет и супруга - директор и единственный участник подконтрольной организации. Она обвиняется в пособничестве при злоупотреблении полномочиями.

Уголовное дело в отношении обоих фигурантов утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

По материалам дела, фирма обвиняемого с привлечением средств граждан и юридических лиц с января 2007 года по сентябрь 2016 года осуществляла строительство указанного многоквартирного дома. Застройщик и подконтрольная ему организация с августа 2009 по декабрь 2010-го заключили 26 договоров долевого участия в строительстве на общую сумму порядка 52,8 млн рублей. В дальнейшем квартиры были перепроданы третьим лицам. Следствие установило, что при этом деньги по указанным сделкам фактически на счет организации-застройщика не поступали, в результате чего возведение многоквартирного дома было приостановлено. Потерпевшими по данному уголовному делу признано 267 лиц. Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты уголовного дела не признают.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

В рамках расследования уголовного дела арестовано недвижимое имущество директора фирмы-застройщика на общую сумму более 30 млн рублей.

В настоящее время с привлечением иного застройщика введены в эксплуатацию две секции данного многоквартирного дома, еще две секции находятся на завершающей стадии строительства.



