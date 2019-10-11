Здравоохранение

«Октябрь уж наступил...»: как подготовить свой организм к холодам

Здравоохранение 11.10.2019 08:43 Реклама
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11.10.2019 08:43 Реклама


В демисезонный период главным становится вопрос как подготовить свой организм к перемене климата и  не поддаться хандре. О том каких правил стоит придерживаться для того, чтобы не только сохранить, но и приумножить свое здоровье, ИА «Высота 102» рассказала ведущий врач-терапевт, ревматолог сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» Карасёва Наталья Викторовна.

Первое, что необходимо сделать — проверить состояние своего организма. Для этого нужно пройти диспансеризацию, в которую входят анализы и диагностические инструментальные методы обследования: ЭКГ, рентгенография ОГК (флюорография), общий анализ крови, общий анализ мочи, сахар, холестерин.
Если есть хроническое заболевание, то нужно пройти расширенное обследование в зависимости от профиля хронического заболевания (УЗИ почек, малого таза, щитовидной железы и пр., ЭХОКГ, мониторирование АД и ЭКГ и пр.), сдать профильные анализы, которые посоветует лечащий врач. При любом хроническом заболевании необходимо посещать профильного специалиста 2 раза в год, и демисезонный период для этого — наиболее подходящее время.
«Проверить свой организм вы можете с помощью наших комплексных медицинских программ с выгодой до 30%».
Даже если нет никаких жалоб, каждому из нас необходимо проходить диспансеризацию для того, чтобы держать под контролем состояние своего здоровья и в зависимости от выявленных неполадок сразу принимать меры.
Второе. С сентября до начала ноября необходимо вакцинироваться против вируса гриппа. Ежегодная вакцинация — «тренировка» для иммунитета. Она повышает общую сопротивляемость к инфекциям, а  в случае болезни значительно снижает риски осложнений (пневмонии, плевриты, системные поражения и пр.). 
«Вакцинацию можно пройти в сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН».
Третье — витаминизация организма. И здесь речь идет не только о общепризнанных витаминах группы В и С. С уменьшением солнечных дней может быть дефицит витамина Д3, который имеет прямое отношение к повышению иммунитета. Именно поэтому необходимо обратиться к врачу, чтобы он правильно подобрал препарат витамина Д3 и его дозировку на весь холодный период времени.
«Очень удобная годовая программа «Взрослый полис здоровья».  Она включает в себя шесть приемов терапевта, один прием узкого специалиста, а также необходимый минимум лабораторных исследований. Данная программа была разработана ведущими специалистами сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН».
Четвертое. Необходимо следовать самым эффективным профилактическим составляющим: физическая активность, пребывание на свежем воздухе, адекватный питьевой режим, сбалансированное питание с преобладанием сезонных(осенних) овощей, фруктов и зелени, одежда по погоде, слаженный режим бодрствования и сна и конечно всегда отличное настроение.
«Живете далеко от клиники? Мы можем предоставить повторные приемы в онлайн режиме в вашем личном кабинете на сайте ДИАЛАЙН. Это позволит сэкономить время, деньги и быть всегда с врачом на связи».
Заботьтесь о своем здоровье вне зависимости от времени года!
И помните, что профилактика заболеваний — это лучший вклад, который только вы можете сделать для себя!
Клиника «ДИАЛАЙН» — медицинский центр для детей и взрослых по доступным ценам. Телефоны +7 (8442) 220-220, +7 (8443) 450-450.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 

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