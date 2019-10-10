От Сталинграда - до Великой Победы

От детей Волгоградской области в Москве ждут фантазий на тему «Елки Победы»

От Сталинграда - до Великой Победы 10.10.2019 15:38
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10.10.2019 15:38


Принять участие во всероссийском конкурсе «Нарисуй «Елку Победы» предложено детям от 7 до 17 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в  московском ФГБУК «Музей Победы», креатива ждут и от молодых жителей Волгоградской области. «Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года. Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой Елки Победы. Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии», - пояснили организаторы. Работы принимаются с сегодняшнего дня  по 10 ноября . Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Финалисты конкурса будут объявлены в начале декабря. Призеров пригласят на новогодний исторический квест «Елка Победы. Новая миссия». Рисунки 9 победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России ограниченным тиражом.
Справка. Фронтовая «Елка Победы» проходила с 26 декабря 1944 года по 20 января 1945 года  в саду «Эрмитаж» в Москве. Решение о ее проведении было принято правительством страны в ознаменование завершения войны с фашистской Германией - в это время Красная Армия уже вела боевые действия за пределами страны. 

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