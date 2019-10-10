ВгАЗ реализовал 50% промышленных отходов





РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, заявляет, что Волгоградский алюминиевый завод (ВгАЗ) с 2016 по 2019 годы реализовал более 100 тысяч тонн промышленных отходов.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВгАЗа, данный побочный продукт алюминиевого производства передан сторонним организациям для дальнейшего изготовления электродной продукции, цемента и черных металлов.

Промышленные отходы, которые образовались в результате деятельности алюминиевых предприятий, востребованы в строительной и металлургической отраслях, так как при невысокой стоимости обладает всеми качествами первичного сырья или промышленных добавок. Например, отработанная угольная футеровка может частично заменить дорогой литейный кокс, а шлам – флюоритовую руду, необходимую для производства цементного клинкера.