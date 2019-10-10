Экономика

ВгАЗ реализовал 50% промышленных отходов

Экономика 10.10.2019 15:30
430 0
10.10.2019 15:30


РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, заявляет, что Волгоградский алюминиевый завод (ВгАЗ) с 2016 по 2019 годы реализовал более 100 тысяч тонн промышленных отходов. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВгАЗа, данный побочный продукт алюминиевого производства передан сторонним организациям для дальнейшего изготовления электродной продукции, цемента и черных металлов.
Промышленные отходы, которые образовались в результате деятельности алюминиевых предприятий, востребованы в строительной и металлургической отраслях, так как при невысокой стоимости обладает всеми качествами первичного сырья или промышленных добавок. Например, отработанная угольная футеровка может частично заменить дорогой литейный кокс, а шлам – флюоритовую руду, необходимую для производства цементного клинкера.
«Ежегодно ВгАЗ увеличивает объем переработки и использования вторсырья. В настоящий момент мы реализовали более половины всех отходов, тем самым снизив воздействие на окружающую среду», - отметил генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев.
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В борьбе с бедностью населения Волгоградской области нет прорыва
15.09.2019 18:27
29179 18
За неуплату налогов в Волгограде руководителей благотворительного фонда оставили без дома в Сочи
01.10.2019 15:46
24245 8
Администрация Волгограда берет в долг больше миллиарда рублей
23.09.2019 14:30
21144 17
Экономика
10.10.2019 17:32
Экономика 10.10.2019 17:32
323 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.10.2019 10:06
Экономика 10.10.2019 10:06
373 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.10.2019 07:00
Экономика 10.10.2019 07:00
2879 34 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.10.2019 17:01
Экономика 09.10.2019 17:01
808 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.10.2019 16:01
Экономика 09.10.2019 16:01
435 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.10.2019 13:37
Экономика 09.10.2019 13:37
496 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.10.2019 11:08
Экономика 09.10.2019 11:08
648 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.10.2019 09:31
Экономика 09.10.2019 09:31
490 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.10.2019 16:07
Экономика 08.10.2019 16:07
1368 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.10.2019 13:06
Экономика 08.10.2019 13:06
1632 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.10.2019 16:10
Экономика 07.10.2019 16:10
1350 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.10.2019 15:33
Экономика 07.10.2019 15:33
945 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.10.2019 15:06
Экономика 07.10.2019 15:06
405 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.10.2019 13:26
Экономика 05.10.2019 13:26
8492 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.10.2019 13:58
Экономика 04.10.2019 13:58
1697 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:15
Появилось видео смертельной аварии с брянским «МАЗом» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:48
Заместителей губернатора Волгоградской области стало большеСмотреть фотографии
17:46
В Волгограде грузовик из Брянской области смял две легковушки: один человек погиб и двое ранены (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:32
Сбербанк расширяет сотрудничество с самарскими вузамиСмотреть фотографии
17:20
В Волгограде застройщик проблемного жилого дома "Атлант" предстанет перед судомСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде кинотеатр «Мори Синема» заставили честно рассказать о хитрых скидкахСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде ищут орудующих в маршрутках и автобусах «щипачей»Смотреть фотографии
16:06
Новое учебное заведение СК РФ в Волгограде все еще меняет собственникаСмотреть фотографии
15:30
ВгАЗ реализовал 50% промышленных отходовСмотреть фотографии
15:24
В Волгограде цены на бензин затаилисьСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде Родина-мать вырвется из металлических оков на месяц раньше срокаСмотреть фотографии
14:22
Сожгла заживо: в Волгоградской области будут судить ревнивую убийцу трех человекСмотреть фотографии
12:25
«Ростелеком» стал «Налоговой командой года»Смотреть фотографии
11:57
Пропавшие под Волгоградом малолетние братья нашлисьСмотреть фотографии
11:31
Дело о смертельной перестрелке под Волгоградом передано в прокуратуруСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде в отношении матери гуляющего в окне 8 этажа малыша возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области пропали двое малолетних детейСмотреть фотографии
10:11
Отопительный сезон стартовал в семи районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:00
В Волгограде «Красный Октябрь» начинает охоту за кадрами с золотыми руками и светлыми головамиСмотреть фотографии
19:48
Олимпийская чемпионка и экс-сенатор Татьяна Лебедева создаст в Волгограде легкоатлетический центрСмотреть фотографии
18:52
В Волгограде пожарные спасли плачущего в открытом окне 8 этажа малышаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Совфед одобрил новые полномочия для полиции и ужесточение наказания для браконьеровСмотреть фотографии
16:46
В Волгограде жители Советского района устали почти год «целовать замок» на закрытом жд-переездеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Трагедия из-за сапог: В Волгоградской области пастух задушил напарника шнуркомСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде водитель черной иномарки сбил пешехода и дал по газам (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:58
«Заходите!»: Дмитрий Медведев пообещал губернатору Волгоградской области поддержку в реализации проекта мечты Смотреть фотографииCмотреть видео
13:31
В Волгограде огласили приговор за взятки начальнику грузовой станцииСмотреть фотографии
12:57
Следователи разоблачили постановочное похищение невесты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде депутату Госдумы пожаловались на фантастические расценки за газификацию домовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
В Волгоградской области выявили хронических алкоголиков с водительскими правамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 