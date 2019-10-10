ВгАЗ реализовал 50% промышленных отходов

Экономика 10.10.2019 15:30
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10.10.2019 15:30
РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, заявляет, что Волгоградский алюминиевый завод (ВгАЗ) с 2016 по 2019 годы реализовал более 100 тысяч тонн промышленных отходов.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВгАЗа, данный побочный продукт алюминиевого производства передан сторонним организациям для дальнейшего изготовления электродной продукции, цемента и черных металлов.
Промышленные отходы, которые образовались в результате деятельности алюминиевых предприятий, востребованы в строительной и металлургической отраслях, так как при невысокой стоимости обладает всеми качествами первичного сырья или промышленных добавок. Например, отработанная угольная футеровка может частично заменить дорогой литейный кокс, а шлам – флюоритовую руду, необходимую для производства цементного клинкера.
«Ежегодно ВгАЗ увеличивает объем переработки и использования вторсырья. В настоящий момент мы реализовали более половины всех отходов, тем самым снизив воздействие на окружающую среду», - отметил генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев.
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