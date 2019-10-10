«Ростелеком» стал «Налоговой командой года»

«Ростелеком» объявлен победителем в номинации «Налоговая команда года» Премии в сфере корпоративного налогообложения, учрежденной PwC в России и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

Экспертное жюри выявило победителей на основании оценки вклада участников в развитие налогообложения, оценки деятельности в рамках налогового подразделения компании, а также деловой репутации.

Премия в сфере корпоративного налогообложения присуждается на конкурсной основе в целях признания профессиональных успехов лидеров в сфере корпоративного налогообложения, выявления и распространения лучших методов организации налоговых команд, объединения профессионального сообщества налоговых экспертов высокого уровня.

Целью премии является и признание заслуг государственных служащих и иных лиц, внесших весомый вклад в развитие эффективного взаимодействия между государством и бизнесом в налоговой сфере.

По словам президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, теперь это не только награда для лучших налоговых команд, но и возможность выявить наиболее актуальные направления развития налоговых функций, успешные проекты и лучшие практики в фискальной сфере.