Телеком

«Ростелеком» стал «Налоговой командой года»

Телеком 10.10.2019 12:25
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10.10.2019 12:25

«Ростелеком» объявлен победителем в номинации «Налоговая команда года» Премии в сфере корпоративного налогообложения, учрежденной PwC в России и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Экспертное жюри выявило победителей на основании оценки вклада участников в развитие налогообложения, оценки деятельности в рамках налогового подразделения компании, а также деловой репутации.
Премия в сфере корпоративного налогообложения присуждается на конкурсной основе в целях признания профессиональных успехов лидеров в сфере корпоративного налогообложения, выявления и распространения лучших методов организации налоговых команд, объединения профессионального сообщества налоговых экспертов высокого уровня.
Целью премии является и признание заслуг государственных служащих и иных лиц, внесших весомый вклад в развитие эффективного взаимодействия между государством и бизнесом в налоговой сфере. 
По словам президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, теперь это не только награда для лучших налоговых команд, но и возможность выявить наиболее актуальные направления развития налоговых функций, успешные проекты и лучшие практики в фискальной сфере. 

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